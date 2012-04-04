Затверджено критерії оцінки ступеня ризику від госпдіяльності у житловій сфері

Кабінет міністрів своєю постановою затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від ведення господарської діяльності в житловій сфері і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду.

Відповідну постанову №259 від 28 березня ц.р. розміщено на урядовому порталі.

Згідно з документом, йдеться про такі критерії: технічний стан будівель, споруд і прибудинкових територій, які обслуговуються; надання послуг за утриманням, управлінням будинками, спорудами і прилеглою територією, а також проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна.

Відповідно до встановлених критеріїв, суб'єкти господарювання відносяться до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього і незначного.

До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться суб'єкти, що надають послуги з утримання аварійних або старих будинків, споруд і їх прибудинкових територій, або які здійснюють управління ними. Також до вказаної групи відносяться суб'єкти, що здійснюють господарську діяльність у сфері поводження з побутовими відходами.

До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику відносяться підприємства, що надають послуги з утримання будинків, споруд, які не відносяться до аварійних або старих, та їх прибудинкових територій, і які здійснюють управління ними. Також це суб'єкти, що здійснюють господарську діяльність з прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу і проїзду, протиожеледними сумішами. При цьому до вказаної групи включені суб'єкти, що здійснюють технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна.

До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику відносяться суб'єкти, які не підпадають під критерії суб'єктів господарювання з високим і середнім ступенем ризику.

Держарбудінспекція має здійснювати контроль за господарствами з високим ступенем ризику не частіше одного разу на рік, із середнім - не частіше один раз на 2 роки, з незначним - не частіше одного разу на три роки.