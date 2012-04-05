Вартість торгових площ в Одесі у І кварталі зросла на 0,7%

Середня вартість продажу торгових площ (не у торгових центрах) на вторинному ринку Одеси в січні-березні 2012 року зросла на 0,7% (13 дол.) – до 1 865 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишалося селище Котовського з середнім показником 1 481 дол./кв. м, найдорожчим – Приморський район, де середня ціна продажу становила 2 063 дол./кв. м.

За даними компанії, за вказаний період вартість торгових приміщень у Приморському районі зросла на 2,23% (45 дол.) - до 2 063 дол./кв. м, у районі Таїрово – знизилася на 1,78% (33 дол.) - до 1 824 дол./кв. м, у районі Черемушки - зросла на 1,46% (25 дол.) – до 1 741 дол./кв. м, в районі Молдаванка – знизилася на 1,75% (27 дол.) - до 1 512 дол./кв. м, у селищі Котовського – знизилася на 1,13% (17 дол.) - до 1 481 дол./кв. м.