Вартість торгових площ у Львові в І кварталі знизилася на 1,34%

Середня вартість торгових площ (не у торгових центрах) у Львові в січні-березні 2012 року знизилася на 1,34% (24 дол.) - до 1 764 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Сихівський район з середнім показником 1 508 дол./кв. м, найдорожчим - Галицький район, де середня ціна продажу становила 2 223 дол./кв. м.

За даними компанії, за вказаний період вартість торгових приміщень у Галицькому районі знизилася на 3,26% (75 дол.) - до 2 223 дол./кв. м, у Франківському районі – знизилася на 2,4% (43 дол.) - до 1 752 дол./кв. м, у Залізничному районі – зросла на 2,22% (36 дол.) - до 1 658 дол./кв. м, у Личаківському районі — зросла на 1,5% (24 дол.) - до 1 627 дол./кв. м, у Шевченківському районі – знизилася на 1,81% (28 дол.) - до 1 521 дол./кв. м, у Сихівському районі – зросла на 1,07% (16 дол.) - до 1 508 дол./кв. м.