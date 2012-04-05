Вартість торгових площ у Донецьку в І кварталі зросла на 1,34%

Середня вартість продажу торгових приміщень (не у торгових центрах) на вторинному ринку Донецька у січні-березні 2012 року зросла на 1,34% (на 20 дол.) – до 1 516 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Петровський район з середнім показником 974 дол./кв. м, найдорожчим – Ворошиловський район, де середня ціна продажу становила 1 915 дол./кв. м.

За даними компанії, за вказаний період середня вартість продажу торгових приміщень у Ворошиловському районі зросла на 3,29% (61 дол.) – до 1 915 дол./кв. м, у Київському районі – зросла на 0,94% (15 дол.) – до 1 611 дол./кв. м, у Калінінському районі – зросла на 3,82% (58 дол.) – до 1 575 дол./кв. м, у Ленінському районі – знизилася на 3,19% (40 дол.) – до 1 215 дол./кв. м, у Куйбишевському районі – зросла на 1,83% (23 дол.) – до 1 282 дол./кв. м, у Пролетарському районі – знизилася на 2,82% (35 дол.) – до 1 207 дол./кв. м, у Будьоннівському районі – знизилася на 3,84% (46 дол.) – до 1 152 дол./кв. м, у Кіровському районі – знизилася на 2,12% (22 дол.) – до 1 017 дол./кв. м, у Петровському районі – знизилася на 1,12% (11 дол.) – до 974 дол./кв. м.