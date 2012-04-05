Вартість торгових площ у Харкові в І кварталі знизилася на 0,95%

Середня вартість продажу торгових приміщень на вторинному ринку Харкова у січні-березні 2012 року знизилася на 0,95% (13 дол.) – до 1 349 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Орджонікідзевський район з середнім показником 1 180 дол./кв. м, найдорожчим – Київський район, де середня ціна продажу становила 1 563 дол./кв. м.

За даними компанії, за вказаний період вартість торгових площ у Київському районі знизилася на 4,64% (75 дол.) – до 1 540 дол./кв. м, у Дзержинському районі – знизилася на 3,04% (48 дол.) – до 1 533 дол./кв. м, у Ленінському районі – знизилася на 2,40% (34 дол.) – до 1 382 дол./кв. м, у Жовтневому районі – зросла на 1,36% (17 дол.) – до 1 263 дол./кв. м, у Фрунзенському районі – знизилася на 2,31% (30 дол.) – до 1 269 дол./кв. м, у Московському районі – знизилася на 3,10% (40 дол.) – до 1 250 дол./кв. м, у Комінтернівському районі – знизилася на 2,04% (26 дол.) – до 1 250 дол./кв. м, у Червонозаводському районі – зросла на 2,57% (31 дол.) – до 1 235 дол./кв. м, в Орджонікідзевському районі – знизилася на 2,01% (24 дол.) – до 1 173 дол./кв. м.