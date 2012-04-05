Вартість торгових площ у Дніпропетровську в І кварталі зросла на 0,52%

Середня вартість продажу торгових площ (не у торгових центрах) на вторинному ринку Дніпропетровська у січні-березні 2012 року зросла на 0,52% (8 дол.) - до 1 536 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Амур-Нижньодніпровський район з середнім показником 1 251 дол./кв. м, найдорожчим - Жовтневий район, де середня ціна продажу становила 1 791 дол./кв. м.

За даними компанії, за вказаний період середня вартість торгових площ у Жовтневому районі знизилася на 2,29% (42 дол.) - до 1 791 дол./кв. м, у Бабушкінському районі - зросла на 2,66% (45 дол.) - до 1 736 дол./кв. м, у Червоногвардійському районі - знизилася на 1,63% (26 дол.) - до 1 574 дол./кв. м, у Кіровському районі - зросла на 3,38% (52 дол.) - до 1 589 дол./кв. м, в Індустріальному районі - зросла на 1,83% (25 дол.) - до 1 389 дол./кв. м, у районі Самари - зросла на 3,52% (43 дол.) - до 1 266 дол./кв. м, у Ленінському районі - знизилася на 2,8% (36 дол.) - до 1 252 дол./кв. м, в Амур-Нижньодніпровському районі - зросла на 2,46% (30 дол.) - до 1 251 дол./кв. м.