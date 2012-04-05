Ціни на первинному ринку Києва у березні стабілізувалися на рівні 13,14 тис. грн/кв. м

Середня вартість житла на первинному ринку Києва у березні ц.р. зросла на 0,1% - до 13 140 грн/кв. м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

Зокрема, у березні середня вартість житла економ-класу зросла на 0,2% - до 9 747 грн/кв. м, бізнес-класу – знизилася на 0,05% - до 15 145 грн/кв. м, преміум-класу – зросла на 0,15% - до 20 817 грн/кв. м.

Пропозиція квартир у березні в загальній площі і грошовому виразі на ринку новобудов Києва щодо лютого збільшилася на 0,6% і 0,7% відповідно.

У структурі пропозиції первинного житла переважають новобудови економ-класу – 58%. Новобудови бізнес-класу становлять 28% загальної кількості, преміум-класу – 14%. За місяць зменшилася частка новобудов бізнес-класу на 1%, преміум-класу – збільшилася на 1%.

Моніторинг ринку первинної нерухомості Києва ІАП «Столична нерухомість» проводить щомісяця на підставі даних, наданих у відділах продажів інвестиційно-будівельних компаній. У звіті проаналізовано 129 новобудов 56 компаній-операторів.