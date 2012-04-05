У Києві в березні кількість зданих в оренду квартир зросла до 1210

У Києві в березні здано в оренду 1 210 квартир, що майже на 10% вище за показники лютого, повідомили УНІАН в агентстві нерухомості SV Realty.

За даними агентства, найбільший попит у березні мали однокімнатні квартири (42% операцій), 38% припадає на двокімнатні квартири і 20% - на об'єкти з трьома кімнатами і більше.

Максимальна кількість операцій (45%) припадає на квартири вартістю до 4,5 тис. грн на місяць, 43% - у ціновій категорії від 4,5 до 7 тис. грн і 12% - у категорії понад 7 тис. грн.

Нагадаємо, в лютому 2012 року у Києві було здано в оренду 1 101 квартиру.