Шулявку очистили від ринку «секонд-хенд» - КМДА

Шулявку очищено від ринку «секонд-хенд». Територію, на якій тривали демонтажні роботи, працівники КП ШЕУ Солом’янського району привели до належного стану. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Київблагоустрій».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, загалом демонтаж тимчасових споруд відбувався на території площею майже 0,43 га. Самі роботи почалися наприкінці минулого року. Проте, в середині січня підприємці звернулися з проханням надати їм чотири тижні для демонтажу яток власними силами. Втім, свого слова вони так і не дотримали. Тому 17 березня демонтажні бригади комунального підприємства «Київблагоустрій» повернулися на резонансний об’єкт, повідомляють в мерії.

Упродовж усього періоду демонтажу на «секонді» працювало від однієї до трьох демонтажних бригад одночасно. Однак, великий фронт робіт не дозволяв провести демонтаж швидшими темпами, зазначили в КМДА.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня голова КМДА Олександр ПОПОВ повідомив, що усім торговцям з ринку на Шуляв ці запропонували зареєструвати свій бізнес і продовжити роботу на одному із 4 комунальних ринків столиці. Зокрема, після реєстрації бізнесу підприємці зможуть отримати місця для торгівлі на ринках «Відрадненський» у Солом’янському районі та «ТД «Святошин». Також міська влада опрацьовує питання щодо облаштування торговельних об’єктів із вживаними речами за адресами: перетин вулиць Миропільської та Юності; на проспекті Академіка Палладіна, 87.