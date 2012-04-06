Вартість офісних площ в Одесі у І кварталі знизилася на 1,16%

Середня вартість офісних площ (не у бізнес-центрах) на вторинному ринку Одеси в січні-березні 2012 року знизилася на 1,16% (21 дол.) - до 1 786 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишалося селище Котовського з середнім показником 1 392 дол./кв. м, найдорожчим - Приморський район, де середня ціна продажу становила 2 013 дол./кв. м.

За даними компанії, за вказаний період середня вартість офісних площ у Приморському районі знизилася на 3,13% (65 дол.) - до 2 013 дол./кв. м, у районі Таїрово - зросла на 2,19% (37 дол.) - до 1 725 дол./кв. м, в районі Черемушки - зросла на 2,92% (45 дол.) - до 1 587 дол./кв. м, у районі Молдаванка - знизилася на 1,76% (26 дол.) - до 1 453 дол./кв. м, у селищі Котовського - знизилася на 1,28% (18 дол.) - до 1 392 дол./кв. м.