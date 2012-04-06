Вартість офісних площ у Донецьку в І кварталі знизилася на 0,83%

Середня вартість офісних площ (не у бізнес-центрах) на вторинному ринку Донецька у січні-березні 2012 року знизилася на 0,83% (12 дол.) - до 1 437 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Петровський район з середнім показником 962 дол./кв. м., найдорожчим - Ворошиловський район, де середня ціна продажу становила 1 837 дол./кв. м.

За даними компанії, за вказаний період середня вартість офісних приміщень у Ворошиловському районі знизилася на 1,13% (21 дол.) - до 1 837 дол./кв. м, у Київському районі - знизилася на 4,04% (62 дол.) - до 1 471 дол./кв. м, в Калінінському районі - знизилася на 3,46% (49 дол.) - до 1 366 дол./кв. м, у Ленінському районі - зросла на 4,93% (60 дол.) - до 1 277 дол./кв. м, у Куйбишевському районі - знизилася на 1,42% (16 дол.) - до 1 113 дол./кв. м, у Будьоннівському районі - зросла на 4,28% (50 дол.) - до 1 217 дол./кв. м, у Пролетарському районі - зросла на 3,06% (34 дол.) - до 1 145 дол./кв. м, у Кіровському районі - знизилася на 2,09% (22 дол.) - до 1 033 дол./кв. м, у Петровському районі - зросла на 3,66% (34 дол.) - до 962 дол./кв. м.