В ООН вважають, що житло в Україні коштує непомірно дорого

Європейська економічна комісія ООН, яка проводить оцінку стану житлового сектору в Україні, відзначає непомірну дорожнечу українського житла.

Про це йдеться на сайті центру новин ООН.

Як ідеться в повідомленні, відповідно до індексу, що враховує ціни на житло відносно середньої заробітної плати, Київ наближається до таких мегаполісів, як Нью-Йорк і Лондон і обганяє Москву. При цьому в країні відчувається брак житла.

Головною проблемою житлового сектору в ЄЕК ООН називають енергоємність. За даними Світового банку, витрата енергії на квадратний метр житлової площі в Україні вдвічі вища показника в Західній Європі. Незважаючи на зростання цін на паливо, споживання енергії в житловому секторі не знижувалося за останні 20 років.

При цьому в ООН вважають, що Україна володіє хорошим потенціалом для розробки і здійснення ефективної житлової політики.

Як повідомляв УНІАН, Європейська економічна комісія ООН в травні 2013 р. представить у Києві огляд житлового сектору України.

Підготовлений огляд планується передати 25 травня ц.р. Мінрегіону для обліку пропозицій і зауважень української сторони. Остаточний варіант огляду планується затвердити 24 вересня ц.р. на засіданні Комітету житлового господарства і землекористування ЄЕК ООН у Женеві.

Передбачається, що огляд міститиме аналіз житлового фонду, комунального господарства, обсягів будівництва нового житла, торкнеться питань фінансування житлового сектору, управління земельними ресурсами, а також рекомендації комісії з кожного напрямку.

Комісія розпочала підготовчу роботу в червні 2011 р. після отримання офіційного запиту від уряду України. Дослідницька робота комісії розпочалася 18 березня ц.р.

Європейська економічна комісія ООН включає 56 країн світу. Комітет житлового господарства і землекористування ЄЕК ООН був створений у 1947 році для відновлення післявоєнної Європи. За час діяльності комітет підготував огляди житлового сектору для 15 країн.