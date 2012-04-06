Вартість офісних площ у Харкові в І кварталі зросла на 0,16%

Середня вартість продажу офісних площ (не у бізнес-центрах) на вторинному ринку Харкова у січні-березні 2012 року зросла на 0,16% (2 дол.) - до 1 255 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався район Фрунзе з середнім показником 1 126 дол./кв. м, найдорожчим - Київський район, де середня ціна продажу становила 1 548 долл./кв. м.

За даними компанії, за вказаний період середня вартість офісних приміщень у Київському районі знизилася на 1,53% (24 дол.) - до 1 548 дол./кв. м, у Дзержинському районі - знизилася на 2,08% (31 дол.) - до 1 456 дол./кв. м, у Ленінському районі - знизилася на 1,93% (25 дол.) - до 1 267 дол./кв. м, у Комінтернівському районі - зросла на 4,90% (56 дол.) - до 1 198 дол./кв. м, у Московському районі - зросла на 2,56% (29 дол.) - до 1 160 дол./кв. м, у Жовтневому районі - зросла на 2,30% (26 дол.) - до 1 157 дол./кв. м, у Червонозаводському районі - знизилася на 3,11% (37 дол.) - до 1 154 дол./кв. м, в Орджонікідзевському районі - зросла на 3,83% (43 дол.) - до 1 167 дол./кв. м, у Фрунзенському районі - знизилася на 2,17% (25 дол.) - до 1 126 дол./кв. м.