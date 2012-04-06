Вартість офісних площ у Львові в І кварталі зросла на 0,06%

Середня вартість продажу офісних площ (не у бвзнес-центрах) на вторинному ринку Львова у січні-березні 2012 року зросла на 0,06% (1 дол.) - до 1 771 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Сихівський район з середнім показником 1 521 дол./кв. м, найдорожчим - Галицький район, де середня ціна продажу становила 2 195 дол./кв. м.

За даними компанії, за вказаний період середня вартість офісних площ у Галицькому районі знизилася на 2,44% (55 дол.) - до 2 195 дол./кв. м, у Франківському районі - знизилася на 2,91% (51 дол.) - до 1 700 дол./кв. м, у Залізничному районі - зросла на 3,32% (53 дол.) - до 1 650 дол./кв. м, у Личаківському районі - зросла на 2,08% (34 дол.) - до 1 665 дол./кв. м, у Шевченківському районі - зросла на 2,66% (41 дол.) - до 1 584 дол./кв. м, у Сихівському районі - зросла на 2,49% (37 дол.) - до 1 521 дол./кв. м.