Утримання стадіонів до Євро-2012 в Польщі обійдеться у 1,5 млн. дол. на місяць - ЗМІ

Варшава. Щомісячне утримання чотирьох стадіонів, побудованих і реконструйованих у Польщі в рамках підготовки до проведення в країні фіналу Євро-2012, обійдеться приблизно у 1,5 млн. доларів.

Про це пише у п'ятницю польська DziennikGazetaPrawnа, називаючи сумнівним твердження про те, що ці об'єкти зможуть самі заробляти на своє утримання.

"Ми побудували стадіони відповідно до наших мрій, а не фінансових можливостей", - відзначає газета.

Польські журналісти назвали три джерела доходів футбольних арен: їх оренда для спеціальних заходів (матчі/концерти), продаж спонсорських і маркетингових прав і оренда комерційних площ.

При цьому, за оцінками експертів, покрити витрати на утримання буде дуже складно у разі поганої заповнюваності об'єктів під час футбольних матчів.

За даними газети, найдорожче обійдеться утримання Національного стадіону у Варшаві - 0,5 млн. доларів щомісяця, а найдешевше – утримання єдиної реконструйованої до Євро-2012 арени у Познані - понад 150 тис. доларів.

Як повідомляв УНІАН, польський уряд і влада міст-організаторів Євро-2012 витратили на спорудження і реконструкцію стадіонів близько 1,4 млрд доларів, 650 млн. доларів з яких припало на Національний стадіон (з урахуванням ПДВ, який держава повернула).

Раніше представники державної компанії NCS, яка управляє Національним стадіоном, заявляли про те, що він зможе заробляти на своє утримання вже з 2013 року.

Екс-глава NCS Рафал Каплер відзначав УНІАН, що утримання варшавської арени - найбільшої у Польщі - обійдеться від 450 до 750 тис. доларів на місяць.

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