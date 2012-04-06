Вартість офісних площ у Києві в І кварталі знизилася на 0,05%

Середня вартість продажу офісних площ (не у бізнес-центрах) на вторинному ринку Києва у січні-березні 2012 року знизилася на 0,05% - до 2 069 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Деснянський район з середнім показником 1 635 дол./кв. м, найдорожчим - Печерський район, де середня ціна продажу становила 3 106 дол./кв. м.

За даними компанії, за вказаний період середня вартість офісних приміщень у Печерському районі знизилася на 1,58% (50 дол.) - до 3 106 дол./кв. м, у Шевченківському районі - знизилася на 5,12% (141 дол.) - до 2 614 дол./кв. м, у Подільському районі - знизилася на 4,03% (99 дол.) - до 2 360 дол./кв. м, у Голосіївському районі - зросла на 2,11% (45 дол.) - до 2 181 дол./кв. м, в Оболонськом районі - зросла на 2,09% (42 дол.) - до 2 056 дол./кв. м, у Дніпровському районі - зросла на 2,12% (36 дол.) - до 1 737 дол./кв. м, у Солом’янському районі - зросла на 2,06% (35 дол.) - до 1 731 дол./кв. м, у Дарницькому районі - зросла на 3% (49 дол.) - до 1 680 дол./кв. м, у Деснянському районі - знизилася на 2,50% (42 дол.) - до 1 635 дол./кв. м, у Святошинському районі - зросла на 3,52% (56 дол.) - до 1 646 дол./кв. м.