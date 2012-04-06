«Херсонобленерго» почало відключення об'єктів Херсонського міськводоканалу за борги

«Херсонобленерго» сьогодні почало відключати об'єкти Херсонського міськводоканалу за борги за електроенергію.

Як повідомила кореспондентові УНІАН прес-секретар ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» Олена Веруш, відключення об'єктів міського комунального підприємства (МКП) «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства м. Херсона» (ВУВКГ, міськводоканал) пов'язане з тим, що МКП перестало розраховуватися за використану електроенергію.

«Борг міськводоканалу за березень становив 2,9 млн. грн. Згідно з чинним законодавством, «Херсонобленерго» попередило неплатника про обмеження постачання електроенергії. Крім того, «Херсонобленерго» ініціювало проведення наради в Херсонській облдержадміністрації, на якій заступник голови ОДА Анатолій Хоменко звернув увагу міської влади на необхідність оплати за використану міськводоканалом електроенергію в повному обсязі. Проте на сьогоднішній день енергопостачальна компанія не одержала розуміння в цьому питанні», - повідомила О.Веруш.

Також у повідомленні «Херсонобленерго» наголошується, що погіршення розрахунків міськводоканалу за спожиту електроенергію ставить під загрозу водопостачання всього міста.

«Тому зараз міська влада повинна знайти можливості для виконання своїм комунальним підприємством договірних зобов'язань перед енергетиками», - сказано у повідомленні.

Прес-служби мерії Херсона і міського ВУВКГ наразі не коментують ситуацію.

Довідка УНІАН. ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» є монопольним постачальником електроенергії в Херсонському регіоні.