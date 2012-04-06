Вартість офісних площ у Дніпропетровську в І кварталі знизилася на 2,32%

Середня вартість продажу офісних приміщень (не у бізнес-центрах) на вторинному ринку Дніпропетровська у січні-березні 2012 року знизилася на 2,32% (32 дол.) – до 1 347 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Індустріальний район з середнім показником 1 149 дол./кв. м, найдорожчим – Бабушкінський район, де середня ціна продажу становила 1 559 дол./кв. м.

За даними компанії, за вказаний період середня вартість офісних приміщень у Жовтневому районі знизилася на 2,80% (44 дол.) – до 1 530 дол./кв. м, у Бабушкінському районі – знизилася на 2,83% (45 дол.) – до 1 545 дол./кв. м, у Червоногвардійському районі – знизилася на 3,52% (54 дол.) – до 1 480 дол./кв. м, у Кіровському районі – знизилася на 3,39% (49 дол.) – до 1 397 дол./кв. м, в Амур-Нижньодніпровському районі – зросла на 1,47% (17 дол.) – до 1 175 дол./кв. м, у Самарському районі – зросла на 2,94% (35 дол.) – до 1 226 дол./кв. м, в Індустріальному районі – знизилася на 3,24% (38 дол.) – до 1 134 дол./кв. м, у Ленінському районі – зросла на 1,76% (20 дол.) – до 1 157 дол./кв. м.