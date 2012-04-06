Єдиний держреєстр черговиків на отримання житла мають створити до кінця року

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства має сформувати Єдиний державний реєстр громадян, які потребують покращення житлових умов, до 1 січня 2013 року.

Про це йдеться в постанові №271 від 5 квітня ц.р., розміщеному на урядовому порталі.

Згідно з постановою, терміни формування реєстру подовжено з 1 січня 2012 року до 1 січня 2013 року.

При цьому органи виконавчої влади, виконавчі органи рад, підприємства, установи та організації, що ведуть облік громадян, подають для внесення до реєстру щомісячно до 15 числа реєстратору інформацію, що містить передбачені законодавством відомості про громадян.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Мінрегіон заявляв, що Єдиний державний реєстр громадян, які потребують покращення житлових умов, має бути створено до 1 січня 2013 року.

За даними міністерства, обладнано приміщення восьми робочих місць реєстраторів у пілотних областях - Рівненській, Харківській, Полтавській, Сумській, Херсонській та Луганській, а також у Києві.