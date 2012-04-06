Мін’юст: у 2011 році ринок житлової нерухомості в Україні зупинив падіння

Протягом 2011 року нотаріусами України було посвідчено понад 254,5 тис договорів купівлі – продажу квартир та житлових будинків. Указана кількість операцій майже на 12% перевищила показники 2010 року (понад 224,9 тис. договорів купівлі-продажу квартир та житлових будинків). Таким чином, торік ринок нерухомості в Україні зупинив падіння, вперше з 2008 року.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, заявив міністр юстиції Олександр Лавринович з посиланням на статистичний звіт щодо діяльності нотаріусів у 2011 році.

У розрізі найбільших регіонів України (за кількістю населення, що проживає) у 2011 році нотаріусами було посвідчено наступну кількість договорів купівлі – продажу квартир та житлових будинків: у столиці України м. Києві - 23 267, у Донецькій області - 32 992, в Одеській області - 13 465, у Львівській області - 9 466, у Харківській області - 22 378.

Міністр нагадав, що відносна стабілізація ринку житлової нерухомості в Україні почалася у 2010 році. У цей рік нотаріусами було посвідчено договорів відчуження житлового нерухомого майна лише на піввідсотка (близько 1,5 тисячі угод) менше, ніж у 2009 році. Для порівняння, протягом 2009 року кількість операцій на ринку нерухомості зменшилася на 27 відсотків відносно 2008 року. У свою чергу, у 2008 році, у порівнянні з 2007 роком, кількість операцій купівлі-продажу житлової нерухомості зменшилася майже на 20 відсотків.