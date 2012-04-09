У Києві на Андріївському узвозі планується звести понад 10 нових будівель - Бригинець

Голова комісії Київради з питань культури і туризму Олександр Бригинець заявляє, що на Андріївському узвозі планується звести понад 10 нових будівель.

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.Бригинця, за його даними, нові будівлі передбачені частково на вільних місцях, а частково - замість існуючих будівель, серед яких: офісний центр (Андріївський узвіз, 10-б), будівля з рестораном, виставковим залом і апартаментами (Андріївський узвіз, 6), 11-поверховий готельний комплекс з паркінгом та ресторанами (Андріївський узвіз, 14-16), а "Замок Ричарда" планується переобладнати під готель.

Також, за інформацією О.Бригинця, планується знищити подвір’я на адресою: Андріївський узвіз, 18 та 36, де знаходяться майстерні Спілки художників України.

Голова комісії, посилаючись на керівників закладів культури Андріївського узвозу, повідомив, що пустир між 12 і 18 будинком узвозу (напроти Музею Булгакова) вже огородили 5-метровим парканом за яким має вирости готель ніби у 8-10 поверхів.

Депутат зауважив, що 5-метровий паркан, який звели у неділю ввечері, говорить про масштабність майбутньої забудови.

«Найгірші мої передбачення, на жаль, збуваються. Як я і говорив, ніякої реставрації Андріївського узвозу не відбувається, а реконструкція мереж – це лише мета почати забудову узвозу та знищити його архітектурну і мистецьку унікальність”, - заявив О.Бригинець.