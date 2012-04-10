Житло на вторинному ринку Києва у березні подешевшало на 2%

Середня вартість житла на вторинному ринку Києва в березні ц.р. знизилася на 2% у порівнянні з лютим - до 2 056 дол./кв. м, сказано у звіті консалтингової компанії UTG, переданому агентству УНІАН.

За оцінками компанії, пропозиція на вторинному ринку в березні підвищилася на 6,72% і становила 8 517 квартир та індивідуальних будинків. У структурі пропозиції 35% займали 3-кімнатні квартири, 29% - 2-кімнатні квартири, 21% - 1-кімнатні квартири.

При цьому середня вартість житла на первинному ринку Києва в березні знизилася на 0,25% - до 2 026 дол./кв. м. Зокрема, в середньому вартість житла економ-класу у новобудовах становила 1 337 дол./кв. м, бізнес-класу - 2 422 дол./кв. м, преміум-класу - 7 645 дол./кв. м.

У березні середній показник продажів квартир у нових житлових комплексах збільшився на 4,18% і становив 5,26 квартири на місяць в одному комплексі.

У більшості випадків (67%) квартири купувалися без використання розстрочки і кредитів, 9% - за допомогою кредитних коштів, 24% - з використанням розстрочки.