Мінрегіону планується виділити 1 млрд грн на здешевлення іпотеки для доступного житла

Кабінет міністрів України пропонує виділити Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 1 млрд грн на здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов.

Про це йдеться в законопроекті №10317 «Про внесення змін до закону «Про Державний бюджет на 2012 рік» (щодо вирішення соціальних питань), внесеному Кабміном 9 квітня до парламенту.

Як повідомляв УНІАН,7 березня Президент України Віктор Янукович заявив, що з травня поточного року в Україні почне працювати програма іпотечного кредитування для придбання доступного житла під 2-3% річних. Передбачається, що термін кредитів становитиме 10-15 років, а різницю між ставками комерційних банків і обіцяними ставками для населення планується покрити за рахунок держави.

За оцінками голови Національної ради Ріелторської палати України (РПУ) Олександра Бондаренка, за рахунок планованих коштів у розмірі 1 млрд грн на компенсацію процентних ставок банкам для видачі населенню іпотеки під 2-3% річних можна забезпечити 0,8-1 тис. сімей в Україні.

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