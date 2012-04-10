На компенсацію різниці в тарифах на тепло та воду можуть спрямувати 4,575 млрд грн

Кабінет Міністрів пропонує направити Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 4,575 млрд грн на субвенцію з держбюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, централізоване водопостачання й водовідведення для населення.

Про це йдеться в законопроекті №10317 «Про внесення змін до закону «Про Державний бюджет на 2012 рік» (щодо вирішення соціальних питань), внесеному Кабміном 9 квітня до парламенту.

Зокрема, кошти пропонується виділити на погашення заборгованості з різниці в тарифах, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг із централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, які затверджувалися або узгоджувалися органами державної влади або місцевого самоврядування.

Загалом Кабмін пропонує збільшити фінансування програм Мінрегіону на цей рік у 13,9 разів - до 4,945 млрд грн.

Зокрема, на забезпечення житлом інвалідів війни планується направити 71,7 млн грн, на капремонт гуртожитків, які передаються з державної власності у власність територіальних громад - 60 млн грн. При цьому на реконструкцію та будівництво систем централізованого водовідведення в Одесі передбачено виділити 150 млн грн, на реконструкцію й будівництво очисних споруд та інших об'єктів із метою захисту акваторії Азово-Чорноморського узбережжя й басейнів річок Дніпро та Сіверський Донець від забруднення - 470 млн грн, на будівництво, реконструкцію, ремонт на пріоритетних об'єктах загальнодержавного значення, що знаходяться в незадовільному стані - 375 млн грн.