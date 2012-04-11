Знесені на Андріївському узвозі будівлі не мали історичного значення, заявляє Кулиняк

Міністр культури Михайло Кулиняк заявляє, що знесені на Андріївському узвозі в Києві будівлі не мали історичного значення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні журналістам перед засіданням Кабінету міністрів.

Він наголосив, що для вивчення ситуації на Андріївському узвозі Міністерством культури направлена комісія.

«На обід у нас будуть фотографії і висновки комісії. Вони будуть оприлюднені на нашому сайті. Я хочу заспокоїти, що жодної будівлі історичної ми не виводили з реєстру», - сказав міністр.

Він наголосив, що жодного рішення щодо дозволу на знесення будівель на Андріївському узвозі Міністерством культури не надавалось.

«Жодної історичної будівлі, яка внесена до списку охоронних, не знесено. Там знесли будівлю 1978 року, це будівля радянських часів, яка належала швейній фабриці «Юність», - сказав М.Кулиняк.

Говорячи про інформацію щодо будівництва на території Андріївського узвозу бізнес-центру, М.Кулиняк підкреслив: «Це вже більше до архітекторів, чим до нашої компетенції. Ми дали всі наші висновки щодо будівель, які належать до історичної спадщини, і нічого поганого з ними не відбудеться».

Як повідомлялося, 10 квітня ряд ЗМІ з посиланням на користувачів Інтернету повідомили, що Андріївський узвіз втратив три історичних будівлі. «Їх знесли «під шумок» реконструкції вулиці», - зазначалося у повідомленнях. На наведених фото видно, що знесено будинки навпроти Музею Булгакова, тобто № 10а і нижче.

Пізніше голова постійної комісії Київради з питань культури Олександр Бригинець заявив, що наступний будинок, який збираються знести на Андіївському узвозі, – будинок № 18. Знесені до цього три будівлі належали колишній фабриці “Юність” і не мали охоронного статусу.

У КМДА заявили, що вивчають цю ситуацію.