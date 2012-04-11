Порошенко пропонує ринковий принцип оподаткування нерухомості

Міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко пропонує оподатковувати нерухомість, враховуючи її ринкову вартість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

«Я висловив зауваження, що ми не можемо зрівнювати і робити однаковими плату за квадратний метр житлової площі дорогих будинків у Кончі-Заспі і будинках в селі в депресивних територіях, де вони нічого не коштують. Я виніс пропозицію, щоб ми обчислювали, виходячи з ціни будинку на цій території, а не просто брати квадратний метр, тому що я думаю, що це більш відповідатиме вирівнюванню соціальної несправедливості та скороченню різниці між бідними і багатими», - повідомив міністр.

Він повідомив, що законопроектом «про податок на багатство» пропонується ввести податок на об'єкти виробничого призначення, зернові токи, склади тощо, і разом з тим, поза оподаткуванням залишаються ювелірні вироби, дорогі годинники, дорогі автомобілі, що, на його думку, не відповідає заявленим цілям законопроекту.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів ухвалив рішення доопрацювати проект закону про податок «на багатство» з метою дотримання принципу соціальної справедливості. «Хочу заспокоїти всіх, кого розбурхали чутки про так званий «податок на багатство». Кабінет міністрів у понеділок одностайно відхилив законопроект, який мав яскраво фіскальний характер і містив не цілком продумані норми», - заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров. Він відзначив, що розробники документа «спотворили» концепцію і зміст закону. «Адже ми закладали в нього не фіскальні завдання в першу чергу, а принцип соціальної справедливості: багаті повинні поділитися з суспільством тією частиною своїх доходів, які вони витрачають на розкіш. Тому не може бути й мови, щоб оподатковувати всі без розбору квартири завбільшки 120 квадратних метрів і будинки завбільшки 250 квадратних метрів, якісь сараї та гаражі», - відзначив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня Президент України Віктор Янукович заявив, що необхідно переглянути податок на нерухоме майно і ввести податок на багатство.