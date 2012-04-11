«ЕСТА Холдинг» відмовилася від будівництва торгово-офісного центру біля Андріївського узвозу

Компанія «ЕСТА Холдинг» вирішила відмовитися від планів будівництва торгово-офісного центру (ТОЦ) на вул. Фролівській, на місці колишньої швейної фабрики "Юність" у Києві.

Про це в коментарі УНІАН повідомив генеральний директор компанії «ЕСТА Холдинг» Микола Нестеренко.

«Ми прийняли принципове рішення відмовитися від будівництва торгово-офісного центру на вулиці Фролівській», - сказав він.

М0.Нестеренко зазначив, що місяць тому компанія звернулася в КМДА з ініціативою перепрофілювати проект під будівництво некомерційного малоповерхового арт-простору. Крім того, компанія попросила КМДА допомогти підібрати інший майданчик у місті для будівництва торгово-офісного центру.

Він також повідомив, що ще на стадії проектування компанія вступила в діалог з владою міста, громадськими організаціями, і прийняла рішення до його завершення не приступати до будівництва будівлі, обмежившись проведенням демонтажних робіт.

За інформацією гендиректора компанії, всі демонтажні роботи проводяться на підставі одержаних дозволів і не зачіпають розташованих на території фабрики «Юність» історичних будівель 1850 року спорудження, розташованих по Боричевому току, 35.

Він уточнив, що всі демонтовані будівлі були збудовані у 80-х роках XX століття, а частина з них знаходилася в аварійному стані.

За повідомленням прес-служби компанії, зокрема, з боку Андріївського узвозу було знесено одну фасадну будівлю на вул. Фролівська, 9-11.

М.Нестеренко зазначив, що компанія не має відношення до знесеної будівлі за адресою Андріївський узвіз, 10а.

Згідно з проектом, комплекс «Андріївський» мав бути розташований на території колишньої фабрики «Юність» на вул. Фролівській, 9-11 і Боричів тік, 35. «ЕСТА Холдинг» придбала цю територію у французьких інвесторів разом з проектною документацією.

Раніше інвестиції в проект оцінювалися в 150 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН,влада Києва запропонувала власнику землі на Андріївському узвозі, де у вихідні було знесено три будівлі, відновити одну з них, а саме фасадну будівля вулиці.

Голова КМДА Олександр Попов сьогодні повідомив, що Державна інспекція архітектурно-будівельного контролю в Києві припинила підготовчі роботи з будівництва. Вчора влада розпочала переговори з компанією-забудовником. Як варіант забудовнику пропонуватимуть відмовитися від цієї земельної ділянки.

10 квітня ряд ЗМІ повідомили, що Андріївський узвіз позбувся трьох історичних будівель. «Їх знесли «під шумок» реконструкції вулиці», - наголошувалося у повідомленнях. Зокрема, знесені будинки навпроти Музею Булгакова, тобто № 10а і нижче.

Довідка УНІАН. Компанія «ЕСТА Холдинг» – керуюча компанія Групи «ЕСТА», холдингу нерухомості групи «СКМ». ТОВ «ЕСТА Холдинг» на 100% входить до групи «СКМ».

«ЕСТА Холдинг» виступає як інвестор і девелопер, а також здійснює стратегічне управління об'єктами комерційної, готельної і житлової нерухомості.

До групи «ЕСТА» входять готелі «Донбас Палас» (Донецьк), «Опера» (Київ), Park Inn (Донецьк), логістичний комплекс (Дніпропетровськ), а також ряд проектів на стадії реалізації (багатофункціональний комплекс «Пушкінський» (Донецьк), багатофункціональний комплекс по вул. Фролівській (Київ), багатофункціональний комплекс на Московській площі (Київ) тощо). Крім того, група є співвласником бізнес-центру «Леонардо» (Київ).