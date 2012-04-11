Уряд пропонує спростити реєстрацію земельних ділянок та прав на нерухомість

Кабінет міністрів пропонує вдосконалити та спростити процедуру державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на нерухоме майно.

Відповідні зміни до чинного законодавство, що розроблялися Міністерством юстиції, cхвалені сьогодні, 11 квітня, на засіданні уряду, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

Так, за словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, проектом пропонується дозволити подачу документів на державну реєстрацію прав як у паперовій, так і в електронній формі. Передбачається скоротити строк розгляду заяв про державну реєстрацію з 14 до 5 робочих днів. При цьому, зазначив міністр юстиції, після налагодження ефективної роботи нової системи реєстрації цей термін планується переглянути в бік зменшення до 1 дня.

Пропонується наділити нотаріусів повноваженнями вторинної державної реєстрації прав власності на нерухомість, що суттєво скоротить бюрократичну процедуру та час, що затрачується для здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно на сьогодні.

Пропонується також визначити можливість отримання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно особам, які мають речові права на чуже нерухоме майно, а також інформації про наявність іпотеки та обтяжень речових прав на нерухоме майно.

Передбачається вдосконалити порядок державної реєстрації земельної ділянки. Зокрема, пропонується внести зміни до Закону України «Про Державний земельний кадастр» та виключити положення, відповідно до якого державна реєстрація земельної ділянки скасовується державним кадастровим реєстратором, який здійснює таку реєстрацію, у разі якщо протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове право на неї не зареєстровано з вини заявника.

Крім того, пропонується звільнити фізичних та юридичних осіб від сплати державного мита при проведенні повторної державної реєстрації та інші заходи, спрямовані на вдосконалення та спрощення процедури державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на нерухоме майно.

Планується, що реалізація цих заходів сприятиме нормалізації роботи ринку нерухомого майна та покращить імідж України та її інвестиційну привабливість, зазначили в Міністерстві юстиції.