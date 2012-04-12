Президент ветував зміни до деяких законодавчих актів щодо ОСББ

Президент України Віктор Янукович ветував і доручив Кабінету міністрів до 15 червня допрацювати закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об'єднань співвласників багатоквартирних будинків».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина Акімова.

«Президент підписав доручення, згідно з яким у найкоротші терміни, до 15 червня, Кабінет міністрів повинен допрацювати закон і представити на розгляд Кабміну і Верховної Ради, де всі питання, пов'язані з правом власності, будуть врегульовані», - сказала вона.

За словами І.Акімової, Президент вважає за необхідне більш чітко визначити спільну власність учасників ОСББ, уточнити механізми процесу створення об'єднань, а також ухвалення рішень учасниками ОСББ, допрацювати процедуру обрання голови ОСББ.

В.Янукович також доручив Кабміну вдосконалити питання нарахування субсидій з оплати житлово-комунальних послуг, врегулювати механізми взаємодії між учасниками ОСББ і державою.

На думку Президента, в існуючій версії закону є ризики неконтрольованого зростання тарифів на комунальні послуги, які мають бути усунені.

І.Акімова уточнила, що до 15 липня закон повинен пройти громадські слухання, а до 15 серпня – має бути переданий для розгляду парламенту.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 15 березня прийняла закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об'єднань співвласників багатоквартирних будинків».