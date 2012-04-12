Житло на вторинному ринку в Україні цього року подешевшає на 5-10% - експерт

Середня вартість житла на вторинному ринку в Україні цього року знизяться на 5-10%.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз сьогодні на прес-конференції озвучив керівник комітету Асоціації фахівців з нерухомості України (АФНУ) з інформаційних технологій, сервісу, аналітиці і МЛС Едуард Бразас.

«Цей рік, принаймні до виборів, не готує якихось сюрпризів. Революції в цінах, напевно, не відбудеться. До кінця року, я думаю, що ціни, що попит будуть достатньо стабільні. Операції відбуватимуться в тому разі, якщо продавці готові поступатися... Ціни, напевно, покажуть таку саму динаміку, що і минулого року, поколивавшись з якихось середніх значень впродовж року, за підсумками року покажуть невелике падіння в межах 5-10%», - вважає він.

С.Бразас уточнив, що в недорогому сегменті житла розмір торгу перебуває в межах 5%, в Києві — більше.

На думку експерта, в першому кварталі цього року на ринку вторинного житла України відзначалася стагнація.

У свою чергу президент АФНУ Сергій Злидень вважає, що вартість будівництва житла не опуститься до рівня в 500 дол./кв.м, декларованого владою, оскільки для цього в країні має відбутися будівельний бум, що супроводжується надлишком пропозиції житла.

Він зазначив, що для стабілізації ринку житла в країні необхідна стабільність валюти і політичної ситуації.

За даними АФНУ, в першому кварталі середня вартість житла на вторинному ринку Києва зросла на 1,5% - до 1860 дол./кв.м, Харкова — зросла на 0,7% - до 1063 дол./кв.м, Донецька — зросла на 0,4% - до 1166 дол./кв.м, Одеси — зросла на 2,4% - до 1143 дол./кв.м, Львова — знизилася на 0,3% - до 1216 дол./кв.м.

При цьому за цей період середня вартість оренди квартир у Києві знизилася на 4,6% - до 877 дол./місяць, в Харкові — знизилася на 4,1% - до 280 дол./місяць, в Одесі — знизилася на 3,4% - до 428 дол./місяць, у Львові — зросла на 2,8% - до 290 дол./місяць.

С.Бразас уточнив, що в столиці вартість оренди однокімнатних квартир стартує від 400 дол./місяць, двокімнатних — від 600 дол./місяць.

При цьому він відзначив, що глобального подорожчання квартир у зв'язку з проведенням Євро-2012 в Києві не відбулося. За даними експерта, спостерігається збільшений попит на великі квартири в центрі Києва для обладнання їх під хостели.

За інформацією АФНУ, середня вартість земельних ділянок під будівництво житла в січні-березні в Київській області знизилася на 4,2% - до 3181 дол./сотка, в Харківській області — знизилася на 2,9% - до 1746 дол./сотка, в Донецьку — знизилася на 2,3% - до 4215 дол./сотка, в Одесі — знизилася на 5,9% - до 4877 дол./сотка, у Львівській області — знизилася на 3,5% - до 2068 дол./сотка.