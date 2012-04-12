«ЕСТА Холдинг» пропонує створити громадську раду з проекту на Андріївському узвозі

Компанія «ЕСТА Холдинг» пропонує створити громадську раду для реалізації проекту по вул. Фролівській, на місці колишньої швейної фабрики «Юність» у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив генеральний директор компанії «ЕСТА Холдинг» Микола Нестеренко.

«Ми пропонуємо створити якусь громадську раду, яка працюватиме прозоро, в рамках якої обговорюватимуться будь-які рішення щодо цього проекту. Ми побачили, що є сформована громадська думка, і сподіваємося, що лідери цієї думки стануть ініціаторами формування громадської ради», - сказав він.

М.Нестеренко зазначив, що компанія планує зібрати залишки зруйнованих будівель і провести археологічні дослідження. «Я хочу, щоб уже цей етап робіт проходив під контролем громадської ради», - додав він.

Директор зі зв'язків із громадськістю компанії «СКМ» Наталія Ємченко зазначила, що хотіла б, аби рада була сформована до сери-четверга наступного тижня. Вона додала, що на сайті «ЕСТА Холдинг» буде створено сторінку, де бажаючі зможуть залишати заявки для участі в раді.

Громадську раду буде створено для того, аби визначити, що буде побудовано на місці фабрики «Юність» і як це виглядатиме.

М.Нестеренко зазначив, що зовнішній вигляд і дух Андріївського узвозу буде збережено, а також пообіцяв, що компанія поверне первинний вигляд фасадної будівлі, що виходить на Андріївський узвіз.

Він також вибачився перед киянами: «Хочу принести свої вибачення й сказати, що ми неправі. Незважаючи на наявність усіх дозвільних документів, проект, який так не сприймається киянами, не повинен реалізовуватися. Ми двічі неправі в тому, що після того, як ухвалили внутрішнє рішення, побачивши реакцію киян, не будувати діловий центр, а реалізувати якийсь проект культурного центру на цьому місці, не обговорили це з киянами».

Компанія планувала на цьому місці будівництво малоповерхового арт-об’єкту з культурною й освітньою функцією.

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«ЕСТА Холдинг» має намір після реалізації проекту на Андріївському узвозі передати його громаді Києва

Компанія «ЕСТА Холдинг» має намір після реалізації проекту, який буде реалізовано за участю громадської ради, на вул. Фролівській, на місці колишньої швейної фабрики «Юність», передати будівлі разом з ділянкою територіальній громаді Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор компанії «ЕСТА Холдинг» Микола Нестеренко.

«Це некомерційний проект. Зрештою ми хочемо передати цю ділянку і будівлі громаді міста Києва», - сказав він.

М.Нестеренко зазначив, що компанія планує повністю фінансувати цей проект.

За його словами, компанія розглядає, хто з архітекторів реалізовуватиме проект, презентація концепції якого запланована на 24 травня.

Гендиректор компанії додав, що терміни початку будівництва на цій ділянці залежать від отримання дозвільної документації. Планується, що археологічні дослідження займуть 3-4 місяці.

У свою чергу директор із зв'язків з громадськістю компанії СКМ Наталія Ємченко зазначила, що вчора під час прес-конференції на Андріївському узвозі київські активісти пропонували збудувати на цій території музей Києва, консерваторію або філармонію, галерею, освітній центр.

М.Нестеренко уточнив, що «ЕСТА Холдинг» також планує брати участь у реконструкції інших об'єктів на Андріївському узвозі. Компанії, окрім ділянки в 0,98 га на вул. Фролівській, 9-11 і ділянки в 0,03 га на Андріївському узвозі, 10-б, належить будівля площею 900 кв. м на Андріївському узвозі, 7-а, з якою «нічого не збираються робити».

Гендиректор компанії додав, що в проект торгово-офісного центру, від якого відмовилася компанія, а також у демонтаж будівель і підготовчі роботи було вкладено близько 5 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, компанія «ЕСТА Холдинг» пропонує створити громадську раду для реалізації проекту на вул. Фролівській, на місці колишньої швейної фабрики "Юність" у Києві.

Раніше компанія вирішила відмовитися від планів будівництва торгово-офісного центру (ТОЦ) на місці колишньої швейної фабрики «Юність» після того, як ситуація із зносом трьох будівель на Андріївському узвозі дістала широкий резонанс.

Влада Києва запропонувала власникові землі на Андріївському узвозі, де було знесено три будівлі, відновити одну з них, а саме фасадну будівля вулиці.

10 квітня низка ЗМІ повідомила, що Андріївський узвіз втратив три історичні будівлі. «Їх знесли «під шумок» реконструкції вулиці», - наголошувалося в повідомленнях. Зокрема, знесено будинок навпроти Музею Булгакова, тобто № 10а і нижче.

Довідка УНІАН. Компанія «ЕСТА Холдинг» – керуюча компанія Групи «ЕСТА», холдингу нерухомості групи «СКМ». ТОВ «ЕСТА Холдинг» на 100% входить до групи «СКМ».

«ЕСТА Холдинг» виступає як інвестор і девелопер, а також здійснює стратегічне управління об'єктами комерційної, готельної і житлової нерухомості.

До групи «ЕСТА» входять готелі «Донбас Палас» (Донецьк), «Опера» (Київ), Park Inn (Донецьк), логістичний комплекс (Дніпропетровськ), а також ряд проектів на стадії реалізації (багатофункціональний комплекс «Пушкінський» (Донецьк), багатофункціональний комплекс на вул. Фролівській (Київ), багатофункціональний комплекс на Московській площі (Київ) та ін.). Крім того, група є співвласником бізнес-центру «Леонардо» (Київ).