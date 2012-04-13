Розробляється модель адресної допомоги населенню в разі зміни тарифів на ЖКП

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, разом з Міністерством соціальної політики розробляє модель адресної допомоги населенню в разі зміни тарифів (або їх складових) на житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор департаменту стратегічного планування і розвитку у сфері комунальних послуг Нацкомпослуг Дмитро Арлачов сьогодні під час круглого столу "Комунальне господарство - можливості для бізнесу".

Він вважає, що просте підвищення тарифів на комунальні послуги призведе до неплатежів і не вирішить проблем галузі. Тому при запровадженні економічно обґрунтованих тарифів слід також запровадити адресну соціальну допомогу населенню.

У свою чергу голова Нацкомпослуг Валерій Саратов пояснив, що запровадження адресної допомоги замість існуючої сьогодні системи нарахування субсидій дасть можливість підприємствам, що виробляють комунальні послуги, вийти на економічно обґрунтовані тарифи. При цьому планується, що на адресну допомогу населенню будуть спрямовані кошти з держбюджету, за рахунок яких підприємствам покривається різниця в тарифах.

Він зазначив, що при адресній допомозі буде встановлено градацію рівня доходу на людину, залежно від якої буде визначено розмір допомоги. Причому, за словами В.Саратова, 70-80% населення в плані оплати за комунальні послуги не відчують різниці, оскільки як платили 10% від сукупного сімейного доходу, так і платитимуть.

Голова Нацкомпослуг вважає, що головною перешкодою реформування тарифної системи є енергетична бідність (коли сім'я платить більш як 10% від загальної суми свого доходу за теплову енергію). Він додав, що перехід до економічно обґрунтованих тарифів можливий тільки у разі запровадження адресної соціальної допомоги.

За словами Д.Арлачова, комісія також працює над методикою, відповідно до якої тарифи на комунальні послуги встановлюватимуться не нижче за рівень собівартості. При цьому на першому етапі планується зниження витрат на виробництво послуг, а на другому етапі - включення в тарифи інвестиційної складової.

Довідка УНІАН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, - державний колегіальний орган, створений 23 листопада 2011 р. Завдання комісії - регулювання і ліцензування діяльності у сфері генерації, транспортування і постачання тепла, водопостачання і водовідведення.

Під контролем комісії перебувають 69 підприємств водопостачання і водовідведення (близько 70% ринку води) і 298 підприємств теплоенергетики (близько 96% ринку тепла).

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