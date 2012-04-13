Нацкомпослуг ініціює автоматичне укладання договорів на комунальні послуги при їх оплаті

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, ініціює автоматичне укладення договорів на комунальні послуги за фактичної їх оплати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Нацкомпослуг Валерій Саратов сьогодні під час круглого столу "Комунальне господарство - можливості для бізнесу".

«Ми працюємо над проблемою укладання договорів на послуги. Іншим має бути підхід, є приклад Франції. Якщо ви сьогодні оплачуєте, це фактично означає, що ви уклали договір... Ми готуємо документи», - сказав він.

За словами В.Саратова, передбачається, що якщо людина заплатила за спожиті послуги, це означає, що вона погодилася укласти договір на надання послуг.

«Умовно кажучи, ви споживаєте послуги, а договір не уклали. Ми хочемо прийняти закон про те, що якщо ви сьогодні де-факто підтвердили оплату за спожиті послуги, ви де-факто підписали договір», - додав він.

При цьому якщо умови договору не влаштовують споживача, він може відмовитися від послуг і не платити за них.

В.Саратов уточнив, що свої пропозиції щодо законопроекту регулятор планує сформулювати цього року.

Довідка УНІАН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, - державний колегіальний орган, створений 23 листопада 2011 р. Завдання комісії - регулювання і ліцензування діяльності у сфері генерації, транспортування і поставки тепла, водопостачання і водовідведення.

Під контролем комісії перебувають 69 підприємств водопостачання і водовідведення (близько 70% ринку води) і 298 підприємств теплоенергетики (близько 96% ринку тепла).

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