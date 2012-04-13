«Київенерго» з 23 квітня розпочинає гідравлічні випробування тепломереж

ПАТ «Київенерго» з 23 квітня розпочинає щорічні гідравлічні випробування теплових мереж на щільність та міцність.

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії, у зв’язку з цим у споживачів тимчасово буде відсутнє гаряче водопостачання.

Цьогорічний графік випробувань сформований з урахуванням термінів проведення Євро-2012, зазначають у “Київенерго”. Так, на період проведення чемпіонату випробувальні роботи будуть проводитися у спальних районах столиці. Загалом випробування тепломереж планується завершити до початку вересня.

Згідно з графіком гідравлічних випробувань, відбуватимуться вони з 23 квітня по 13 травня. Так, з 23 квітня по 7 травня роботами охоплять: частину Дарницького, Дніпровського, Солом’янського районів (житлові масиви Лівобережний, Стара Дарниця, ДВРЗ, Харківський, Соцмісто, Нова Дарниця, Відрадний); частину Святошинського району (житловий масив «Галагани»).

Випробування теплових мереж здійснюватимуться у межах: вулиць Панельної, Челябінської, Мильчакова, Микільсько-Слобідської, Броварського проспекту, вулиць Раїси Окіпної, Флоренції та уздовж Русанівського каналу, вулиць Шліхтера, Фанерної, Сиваської, Алма-Атинської, Машиністівської, Сеноманського провулка, вулиць Літинської, Новоросійської, Марганецької, Рогозівської, Калачівської, Бакинських комісарів, Празької, Сосюри, Сергієнка, Червоногвардійської, проспекту Гагаріна, вулиці Попудренка (Дніпровський район); вулиці Ревуцького, проспекту Бажана, Харківського шосе, вулиць Славгородської, Тростянецької, Поліської, Бориспільської, Вересневої, Зрошувальної, Приколійної та уздовж залізничної колії (Дарницький район); вулиці та провулку Омеляна Горбачова, вулиці Чистяківської, проспекту Перемоги (Святошинський район); вулиць Козелецької, Авторемонтної, бульвару Лепсе, вулиць Василенка, Виборзької, провулку Машинобудівного, вулиць Тупикова, Леваневського, Ніжинської, Галана, уздовж залізничної колії, вулиці Пост-Волинської (Солом’янський район).

Отримати додаткову інформацію щодо проведення випробувань, повідомити про виявлені провалини чи появу води або пари на поверхні в цих районах можна за телефонами:

- у Солом’янському районі - 272-23-73, 497-60-72;

- у Святошинському районі - 450-38-93, 452-60-94, 497-60-72;

- у Дарницькому та Дніпровському районах - 510-83-09, 566-13-48, 510-68-54, 291-08-47.

Енергокомпанія звертає увагу, що випробування тепломереж є обов’язковою щорічною процедурою, яку «Київенерго» здійснює з метою належної підготовки до наступного опалювального сезону. Випробувальні роботи допомагають заздалегідь виявити можливі пошкодження тепломереж та своєчасно їх ліквідувати.

«З огляду ще й на нинішній стан тепломереж «Київенерго» не може відмовитися від випробувальних робіт. Провести їх без відключення гарячого водопостачання – технологічно неможливо. Тому «Київенерго» звертається до киян із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із проведенням гідравлічних випробувань», – повідомив технічний директор ПАТ «Київенерго» Олександр Зайцев.

Відповідно до нормативів, випробування проводяться тепломережною водою температурою не вищою, ніж 40°С, з підвищеним на 25% тиском.

«Київенерго» звертається до мешканців столиці із проханням дотримуватися правил безпеки. При виявленні провалин чи появи води або пари на поверхні не слід наближатися до таких місць. Необхідно повідомляти про такі випадки фахівців енергокомапнії за телефонами інформаційно-довідкової служби 15-88 або 201-58-79 (для дзвінків із мобільного телефону).

Також у «Київенерго» зазначають, що під час випробувань тепломереж компанія не нараховує обсягів споживання теплової енергії житлово-експлуатаційним організаціям (ЖЕО) для отримання гарячої води. Коригування розрахунків з мешканцями здійснюють ЖЕО.

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