Мінрегіон пропонує перевірити законність землевідведення на скандальних будівництвах

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України пропонує перевірити обґрунтованість і законність усіх землевідведень під будівництво, особливе тих, які спричинили обурення суспільства, повідомили у прес-службі міністерства.

«Є різні рівні влади, і давайте ухвалювати рішення. Я розумію, що колись хтось землю розібрав, а зараз нею торгує. Давайте ухвалювати рішення, і ви знаєте як», - сказав міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк, відповідаючи на запитання народних депутатів про скандал навколо будівництва на Андріївському узвозі під час Години питань до уряду.

За його словами, все будівництво в містах має ґрунтуватися на актуальному, відповідально розробленому і узгодженому з громадськістю генеральному плані міста. Тільки це дозволить уникнути в майбутньому «будівельних» скандалів і афер.

А.Близнюк додав, що особливого значення у цьому процесі набуває активність територіальної громади і, особливо, професіоналізм архітекторів, які розроблятимуть схеми і плани забудови, а також конкретні проекти.

«Громада має контролювати забудовників. Архітектори і проектувальники - бути професіонально підготовленими і нести персональну відповідальність за результати своєї роботи, нарівні з тими, хто здійснює землевідведення", - сказав глава Мінрегіону.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Головний архітектор Києва не підтримує ідею знесення скандальних будівельних об'єктів

Скандальні будівництва зникнуть тільки з введенням жорстких санкцій - експерт