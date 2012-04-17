Набув чинності закон про особливості будівництва об'єктів

15 квітня набув чинності закон «Про внесення зміни до статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Документ опублікований у газеті «Голос України» (№69) 14 квітня ц.р.

Як ідеться в тексті закону, документ набуває чинності з дня, наступного за днем його публікації.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня Президент України Віктор Янукович підписав закон «Про внесення зміни до статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Верховна Рада України прийняла цей закон 22 березня.

Законом доповнений перелік об'єктів, при будівництві яких замовники не оплачують пайову участь до фонду розвитку інфраструктури населеного пункту. Зокрема, це об'єкти енергетики, зв'язку і дорожнього господарства (крім об'єктів дорожнього сервісу), об'єкти централізованого тепло-, водопостачання і водовідведення.