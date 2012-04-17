Влада Києва обіцяє до Євро-2012 завершити реконструкцію Андріївського узвозу

Перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак запевняє, що до Євро-2012 встигнуть завершити реконструкцію Андріївського узвозу, який зараз весь перекопаний.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Мазурчак сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

“Андріївський спуск буде завершено до початку Євро-2012. Будуть ходити люди по Андріївському узвозу. Буде завершена бруківка, інженерні мережі. Будинки будуть відреставровані ті, які в нас намічені в плані по фасадах. У нас ще є півтора місяці для цього”, - зазначив О.Мазурчак.

Разом з тим, на запитання, що буде до Євро на місці знесеного фасадного будинку, навколо якого зараз зосереджена увага громадськості, він сказав, що “по конкретно цьому об’єкту сказати не може”.

Він також відзначив, що прийнято рішення про створення органу самоорганізації населення на Андріївському узвозі, без погодження з яким там не можна буде нічого робити.

“Завтра чи післязавтра відбудеться зустріч з громадськістю, яка опікується питанням і буде обговорено майбутній проект”, - додав О.Мазурчак стосовно знесеного будинку.

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