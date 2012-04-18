Будівельні підприємства України в січні-березні скоротили обсяги робіт на 2,7%

Будівельні підприємства України в січні-березні 2012 року скоротили обсяги робіт на 2,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 9 млрд 702,2 млн грн.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, за вказаний період будівельні підприємства виконали роботи з підготовки будівельних ділянок на рівні відповідного періоду минулого року - до 1 млрд 097,5 млн грн, з будівництва будівель та споруд - зменшили на 3,2%, до 7 млрд 504,1 млн грн, з установки інженерного устаткування будівель та споруд - зменшили на 1,2%, до 1 млрд 031,5 млн грн, із завершення будівництва - знизили на 20,1%, до 52,8 млн грн, з оренди будівельної техніки з оператором - збільшили на 34,4%, до 16,3 млн грн.

В Держстат відзначили, що за характером будівництва роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 80,5% від загального обсягу, роботи з капітального ремонту - 12,7%, з поточного ремонту - 6,8%.

Зокрема, будівельні підприємства Києва в січні-березні ц.р. збільшили обсяг робіт на 2,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 2 млрд 476,7 млн грн, виконавши 25,5% загальнодержавного обсягу робіт.

Довідка УНІАН. Будівельні підприємства України в 2011 році збільшили обсяги робіт на 11,1% в порівнянні з 2010 роком - до 60 млрд 454,3 млн грн.