Будівництво на Андріївському узвозі має бути узгоджене з громадськістю - Мінрегіон

Будівництво на Андріївському узвозі в Києві має бути узгоджене з громадськістю.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

«Ми маємо називати речі своїми іменами. На проблему потрібно дивитися ширше - не тільки на потерпілу ділянку. Весь Андріївський узвіз слід розглянути як елемент генерального плану міста. Архітектори мають подати детальний проект, яким він має бути, з громадськістю необхідно все узгоджувати, а всі власники - будувати тільки те, що їм запланували професіонали і узгодила громадськість», - сказав міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк на першому засіданні урядової комісії з питань перевірки обґрунтованості будівництва на Андріївському узвозі в Києві.

За його словами, посадові особи усіх залучених до роботи в комісії відомств по своєму напряму мають до наступного засідання зібрати вичерпні відомості про всі об'єкти і роботи, які ведуться або лише плануються на цій вулиці.

«Ці дані потрібні по кожному об'єкту без винятку, і стосується це абсолютно усіх - міської адміністрації, відомств, які вже залучені, які будуть залучені пізніше», - відзначив голова Мінрегіону.

На думку А.Близнюка, до скандалу призвели відсутність координації між учасниками процесу реконструкції, формальний підхід і відсутність діалогу з громадськістю. За його словами, після збору всіх початкових даних комісія забезпечить максимальну публічність розробки і застосування своїх рішень.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України пропонує перевірити обґрунтованість і законність усіх землевідведень під будівництво, особливо тих, які призвели до обурення суспільства.

10 квітня низка ЗМІ повідомила, що Андріївський узвіз залишився без трьох історичних будівель. «Їх знесли «під шумок» реконструкції вулиці», - наголошувалося у повідомленнях. Зокрема, знесені будинки напроти Музею Булгакова, тобто № 10-а і нижче.

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