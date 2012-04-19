За невчасну оплату ЖКП можуть встановити пеню в розмірі 0,1%

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України пропонує встановити пеню у розмірі 0,1% за невчасну оплату житлово-комунальних послуг.

Про це йдеться в законопроекті «Про внесення змін до Закону України «Про житлово-комунальне господарство» (про нарахування пені за невчасне і/або не в повному обсязі внесення плати за житлово-комунальні послуги), оприлюдненому на сайті міністерства.

Згідно з документом, у разі невчасного і/або не в повному обсязі внесення плати за житлово-комунальні послуги споживач зобов'язаний платити пеню у розмірі 0,1% від суми простроченого платежу, яка нараховується за кожен день прострочення, але не більше 100% загальної суми боргу.

При цьому зміна встановленого розміру пені за погодженням сторін не допускається.

Планується, що нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного терміну внесення плати за житлово-комунальні послуги. Граничним терміном внесення плати за ЖКП є 20 число місяця, наступного за розрахунковим.

Нарахування і стягнення пені здійснюється виконавцем/виробником.

Як повідомляв УНІАН, згідно з Національним планом дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 рр., Кабінет міністрів України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства у квітні п.р. повинні визначити розмір і порядок стягнення пені за невчасні розрахунки за спожиті житлово-комунальні послуги.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року Верховна Рада України внесла зміну до статті 2 Закону України «Про тимчасову заборону стягування з громадян України пені за невчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги». Зокрема, вона викладена в такій редакції: «Дія цього закону припиняється 1 січня 2011 року. Нарахування і стягування пені за невчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги здійснюються на суму заборгованості, яка утворилася з 1 січня 2011 року». 22 грудня 2010 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав цей закон.

При цьому на сьогодні на законодавчому рівні не визначено розміру такої пені та умови її нарахування і стягування.

У лютому 2011 року Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України оприлюднило законопроект «Про внесення змін до Закону «Про житлово-комунальні послуги» (про встановлення відповідальності за невчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги), яким пропонувалося встановити пеню у розмірі 0,1% за невчасну оплату житлово-комунальних послуг.