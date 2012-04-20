Помер президент Конфедерації будівельників України Володимир Поляченко

Сьогодні на 74-му році пішов з життя Герой України, президент Конфедерації будівельників України, почесний президент ХК «Київміськбуд», народний депутат України Володимир Поляченко.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі конфедерації.

В.Поляченко народився у Києві, вчився у Київському інженерно-будівельною інституті на факультеті бетонних і залізобетонних виробів. Усю свою трудову діяльність присвятив розвитку будівельної галузі.

Трудову діяльність почав у 1961 році як майстер заводу залізобетонних виробів № 2 тресту "Буддеталь" Головкиївміськбуду.

З 1988 року - перший заступник начальника Головкиївміськбуду. З 1992 року - президент корпорації, а з 1995 р. по травень 2006 р. - президент холдингової компанії «Київміськбуд». У 2008 році його було обрано президентом Будівельної палати України.

В.Поляченко - лауреат Державної премії України у галузі архітектури, заслужений будівельник України, нагороджений орденом Ярослава Мудрого V ступеня, орденом «Знак пошани», срібним орденом Святого князя Володимира Великого II ст.

Як повідомляється на сайті КМДА, співчуття з приводу смерті В.Поляченка висловив голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.