Азаров обіцяє компенсацію населенню різниці ставок за іпотечними кредитами

Уряд України готує рішення про компенсацію різниці ставок за іпотечними кредитами, які населення братиме в комерційних банках для будівництва житла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«Ясно, що потреба в житлі дуже велика. У країні понад 1 млн 400 тис. громадян стоять у чергах на житло. Багато хто десятиліттями живе в гуртожитках і знімає приватні квартири. Тому зараз готується рішення уряду, яке дозволить компенсувати людям різницю в ставці кредиту, який вони могли б узяти в комерційному банку, і тим реальним відсотком, який вони можуть платити», - написав прем'єр.

Він зазначив, що завдання уряду й Національного банку - дати можливість отримати такі кредити тим людям, які можуть зробити первинний внесок і мають стабільний заробіток.

«Ці умови є необхідними, особливо на першому етапі розвитку будівельного комплексу. Завдання уряду і місцевих органів влади – забезпечити під ці кредити недобудоване житло, майданчики з підведеними комунікаціями. Будівельні компанії, які працюватимуть у цій програмі, будуть звільнені від усіх додаткових внесків, які зараз вони вимушені робити, виходячи із технічних умов, тобто буде зроблено все, щоб здешевити це житло й зробити повернення кредитів реальним», - зазначив М.Азаров.

На другому етапі, коли запрацює ця програма, повідомив прем'єр, уряд почне займатися забезпеченням соціальним житлом сімей, які не можуть зробити первинний внесок, але потребують житла.

«Чи реальна ця програма? На наш погляд, абсолютно реальна. Ясно, що в перший рік роботи цієї програми це не будуть сотні тисяч квартир, оскільки, щоб будувати достатньо дешевого житла, будівельна галузь повинна перелаштуватися, тобто повинні з'явитися нові будівельні компанії, які використовуватимуть сучасні технології спорудження відносно недорогого житла. Тому ця програма розрахована не на один рік, але дуже важливо зараз її запустити в роботу», - написав М.Азаров.