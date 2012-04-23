Обсяг субсидій на оплату ЖКП у першому кварталі зменшився на 26% – до 45,3 млн. грн

У січні-березні 2012 року жителям України були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 45,3 млн грн, що на 16 млн грн, або на 26,1% менше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми у міській місцевості субсидії призначено у розмірі 40,4 млн грн, у сільській – 4,9 млн грн.

Субсидії на відшкодування витрат на оплату ЖКП в січні-березні 2012 року були призначені 219,1 тис. сімей (87% загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями), з них у міській місцевості – 198 тис., у сільській – 21,1 тис. Порівняно з січнем-березнем 2011 року кількість сімей, яким були призначені субсидії, зменшилася на 135,1 тис., або на 38,1%.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю у березні п.р. збільшився порівняно з березнем 2011 року на 18,2% – до 200,9 грн.

Серед регіонів найбільший розмір призначених субсидій зафіксовано в Івано-Франківській, Рівненській і Київській областях (266,6-256,8 грн), найменший – у Миколаївській області і Севастополі (121 і 122 грн відповідно).

Довідка УНІАН. У 2011 році жителям України були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 318 млн грн, що на 80,6 млн. грн більше, ніж у 2010 році.