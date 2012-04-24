Історичну бруківку з Андріївського узвозу списали, нову покладуть за місяць

Стару бруківку, яка була на історичному Андріївському узвозі, списали, а нову обіцяють покласти за місяць, пише «Комсомольська правда в Україні».

У вихідні дні будівельники почали укладати нову гранітну бруківку, а старе каміння розвезли по трьох київських складах.

Бруківку на Андріївському узвозі зірвали ще півроку назад, коли розпочалися реставраційні роботи на вулиці. Тоді ні в кого з місцевих жителів мальовничого узвозу й на думку не спадало, що комунальники не повернуть історичні плити на місце, зазначає газета.

Перші квадратні метри бруківки вже з'явилися на початку Андріївського - біля Контрактової площі. Нове каміння чорне, рівної прямокутної форми. На старі - сірі і коричневі - зовсім не схоже.

Влада запевняє, що кладуть нове каміння, оскільки старе в жахливому стані. За сорок років служби їх дуже зіпсували автомобілі і дощі, пише газета.

Заступник голови Київської адміністрації Михайло Кучук запевняє, що стара бруківка вся лежить на базі комунальних підприємств. «Її здали під розписку, під охорону, щоб потім не говорили, що хтось щось вкрав. Ми спеціально вгорі Андріївського узвозу залишимо метрів п'ятдесят старої розколеної бруківки, щоб кияни могли порівняти її з новою», - сказав М.Кучук.

За його інформацією, розмістили булижники на базах трьох районних дорожніх управлінь Київавтодору - Подільського, Святошинського і Соломя’нського.

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Цеглу з Андріївського узвозу продають по 1500 грн

В інтернеті з'явилися оголошення про продаж цегли з Андріївського узвозу вартістю 1000-1500 грн за штуку.

Як зазначає газета «Сегодня» (№91 від 24 квітня), експерти стверджують, що дійсну цінність ця цегла представлятиме років через 100.

«Продам за розумну ціну старовинну цеглу з клеймом. Є з Андріївського узвозу, з Київської фортеці. Ціна 1000 грн», - сказано в оголошенні на одному із сайтів. Продавці запевняють, що цегла старовинна.

«Це не свіжак, не бійтеся, - каже продавець Тетяна про цеглину з Андріївського. - Кілька років тому на спуску згорів дерев'яний будинок, обкладений раритетною цеглою. Родичі ще тоді звідти принесли, валялася на дачі, про всяк випадок. Клеймо є, але розібрати, що там написано, складно. На одній з цеглин з Київської фортеці, знайденої після руйнування, можна розібрати прізвище Лунев».

«Більше 100 грн така цеглина не може коштувати. Найстарішій київській цеглині 150 років. Більше можуть дати тільки завзяті колекціонери, в чиїх колекціях не вистачає якогось екземпляру. Дійсну цінність цеглини оцінять лише нащадки років через 100», - каже колекціонер Сергій З. Він запевняє, що любителів цегли в Києві від сили два десятки.

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