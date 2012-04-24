Голосіївська прокуратура Києва вимагає заборонити діяльність дельфінарію "Немо"

Голосіївська районна прокуратура Києва звернулася до Одеського окружного адміністративного суду з позовом стосовно директора ТОВ "Нерум" Олександра Мерляна щодо заборони діяльності Київського дельфінарію "Немо".

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила юрист "Екоправо Київ" Галина Левина та директор Київського екологічно-культурного центру Володимир Борейко.

"Позов адресовано до директора О.Мерляна. Голосіївська прокуратура просить визнати протиправною його бездіяльність і зобов'язати його виконати постанову санітарно-епідеміологічної станції Голосіївського району Києва, яка говорить про те, що необхідно заборонити діяльність дельфінарію, поки не будуть отримані всі дозвільні документи", - сказала Г.Левина.

Таким чином, за її словами, Голосіївська районна прокуратура Києва у добровільному порядку виконала вимоги позову, з яким організація "Екоправо Київ" та Київський екологічно-культурний центр зверталися до Окружного адміністративного суду Києва щодо бездіяльності районної прокуратури у питання незаконності діяльності дельфінарію "Немо". "Тобто, прокуратура до першого судового засідання відреагувала і з позовом звернулася до суду до підприємства, яке є власником київського дельфінарію. Отже, станом сьогодні, по суті у нас відсутній спор з прокуратурою Голосіївського району і наше питання можна врегулювати мирним шляхом", - пояснила вона.

У свою чергу В.Борейко повідомив, що з відповідним запитом щодо припинення незаконної діяльності дельфінарію до голови Київської міської державної адміністрації звернувся народний депутат України Олександр Голуб. "Припиненням незаконної діяльності дельфінарію можна запобігти можливим трагічним наслідкам його функціонування", - наголосив В.Борейко.

Як повідомляв УНІАН, в квітні 2012 року громадські організації - Київський екологічно-культурний центр та "Екоправо-Київ" звернулися до Окружного адміністративного суд Києва з позовом до Голосіївської районної прокуратури у столиці щодо незаконності роботи дельфінарію "Немо".

"У своїй позовній заяві ми просимо Окружний адміністративний суд Києва визнати бездіяльність Голосіївської районної прокуратури незаконною і зобов'язати її вжити належних заходів для припинення незаконної діяльності київського дельфінарію "Немо", - сказала Г.Левина.

За інформацією громадських організацій, дельфінарій "Немо" працює без відповідних дозволів, які повинні були надати Державна архітектурно-будівельна інспекція, Державна інспекція з нагляду у сфері пожежної безпеки у Києві, Державна екологічна інспекція у столиці, а також від столична санітарно-епідеміологічна служба.

Протягом 2011-2012 року наглядові органи декілька разів забороняли діяльність дельфінарію, пломбували його, але підприємство знімало пломби та продовжувало працювати за відсутності відповідних дозволів.

Довідка УНІАН. Київський дельфінарій входить до складу національної мережі культурно-оздоровчих комплексів "Немо" в Україні, які також діють у Одесі, Харкові, Донецьку і Бердянську, якими володіє ТОВ "Нерум".

Дельфінарій не лише пропонує для глядачів шоу за участі дельфінів, але й надає послуги дельфінотерапії.