Прокуратура перевіряє обґрунтованість тарифів за воду на Київщині

Обґрунтованість тарифів за воду на Київщині перевіряє прокуратура.

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Київської області, на телеканалі «1+1» в ефірі програми ТСН 23 квітня 2012 року показано сюжет про підвищення тарифів за користування холодною водою у ряді сіл Бориспільського району Київської області. Як зазначалося у сюжеті, сільські ради затвердили підвищені тарифи на вимогу компанії, яка надає послуги з водопостачання та водовідведення домогосподарствам цих сіл.

Обґрунтованість нових тарифів та законність рішень органів місцевого самоврядування щодо їх затвердження уже перевіряє Бориспільський міжрайонний прокурор. Перевірка здійснюватиметься із залученням працівників Контрольно ревізійного управління.

У випадку встановлення безпідставного підвищення вартості послуг посадовці відповідатимуть згідно з чинним законодавством.