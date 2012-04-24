АМКУ визнав порушенням незавершення забудовниками об'єктів у термін

Антимонопольний комітет України вважає недобросовісною конкуренцією незавершення забудовниками житлових будинків у строк.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив голова Антимонопольного комітету України Василь Цушко сьогодні в ході круглого столу «Проблемні питання, що стримують розвиток конкуренції на ринку будівництва житла».

Він зазначив, що з точки зору антимонопольного законодавства, обіцянки здати об'єкт у визначені строки й невиконання своїх зобов'язань забудовниками - це недобросовісна реклама.

В.Цушко додав, що комітет застосовуватиме до забудовників ті важелі й механізми, які дозволяє антимонопольне законодавство.

«Порядок ми на цьому ринку наведемо», - підкреслив він.

У свою чергу заступник голови АМК Лариса Колісник назвала декілька проблем, що стримують розвиток ринку будівництва житла.

За її словами, незважаючи на те, що згідно із законом про регулювання містобудівної діяльності, пайова участь у розвитку соціальної інфраструктури для житлових будинків має становити 4%, у деяких регіонах його розміри досягають 20-40%.

При цьому, не всі органи місцевої влади внесли зміни до договорів про пайову участь, як того вимагає закон. До того ж, органи місцевого самоврядування не володіють інформацією про розміри пайової участі в містах районного підпорядкування, селищах і селах.

Л.Колісник зазначила, що це створює передумови для зловживань і призводить до подорожчання житла.

Як встановив АМК, практично в усіх регіонах відбуваються випадки прийняття житлових будинків у експлуатацію без підключення до мереж водоканалу, облгазу, обленерго. Це відбувається тому, що до складу комісій із прийняття об'єктів у експлуатацію не входять представники експлуатуючих організацій.

При цьому, природні монополісти нав'язують забудовникам свої технічні умови для підключення й зобов'язують передавати об'єкти інженерної інфраструктури до них на баланс безкоштовно або за символічну плату.

В АМК вважають, що така неврегульованість призводить до того, що підключення до інженерних мереж лягає на плечі інвесторів будівництва.

За словами Л.Колісник, ще однією проблемою, що стримує будівництво житла, є надання преференцій деяким забудовникам при ухваленні рішень про виділення земельної ділянки, а також відсутність законодавчо визначеного порядку проведення земельних аукціонів.

Крім того, при оформленні документів на оренду землі забудовник витрачає від 7 до 12 місяців на отримання адміністративних та інших платних послуг.

Перший заступник голови АМК Рафаель Кузьмін повідомив, що комітет має намір досліджувати взаємини між забудовником, інвестором і місцевою владою, стан конкуренції й ціноутворення на ринку будматеріалів, обгрунтованість вартості видачі технічних умов забудовнику для підключення інженерних мереж, вартість їх підключення, а також правомірність додаткових вимог природних монополістів до забудовників.

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