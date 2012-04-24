Урядова комісія не знайшла порушень у діях «ЕСТА Холдинг» на Андріївському узвозі

Урядова комісія з питань законності зносу будівель і проведення будівельних робіт на Андріївському спуску не знайшла порушення законодавства в діях компанії «ЕСТА Холдинг» на ділянці на вул. Фролівській, 9-11 та Андріївському узвозі, 10-б в Подільському районі Києва.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

Згідно з повідомленням, після виїзду на об'єкти і розгляду документів комісія дійшла висновку, що в діях забудовника відсутні порушення законодавства.

Зокрема, дотримано норми законодавства у сфері охорони культурної спадщини, містобудування, будівельних норм і правил з питань виконання підготовчих робіт на вулицях Фролівській, 9 - 11 та Андріївському узвозі, 10-б в Подільському районі столиці.

Разом з тим, за наслідками роботи комісії, замовник погодився з пропозицією переглянути архітектурні рішення проекту, а також з урахуванням пропозицій громадськості Києва змінити цільове призначення майбутнього об'єкта.

У прес-службі повідомили, що Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю Києва продовжує перевіряти дотримання вимог законодавства, державних будівельних стандартів і правил при реставрації і реконструкції окремих об'єктів, а також виконання робіт з оздоблення фасадів існуючої забудови на Андріївському узвозі.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня «ЕСТА Холдинг» запропонувала створити громадську раду для реалізації проекту на вул. Фролівській, на місці колишньої швейної фабрики «Юність» у Києві. Передбачається, що 24 травня рада буде сформована, а 1 червня — буде підписано меморандум між радою і компанією.

Компанія вирішила відмовитися від планів будівництва торгово-офісного центру (ТОЦ) на вул. Фролівській, на місці колишньої швейної фабрики «Юність» у Києві після того, як ситуація із зносом трьох будівель на Андріївському узвозі набула широкого резонансу.

10 квітня низка ЗМІ повідомили, що Андріївський узвіз втратив три історичні будівлі. «Їх знесли «під шумок» реконструкції вулиці», - наголошувалося в повідомленнях. Зокрема, знесено будинки навпроти Музею Булгакова, тобто № 10а і нижче.

***

На сесію Київради 26 квітня буде винесено низку проектів рішень про скасування землевідведень на Андріївському узвозі

На найближчу сесію Київради 26 квітня 2012 року буде винесено низку проектів рішень про скасування землевідведень на Андріївському узвозі загальною площею близько 0,5 га.

Про це повідомив УНІАН голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр Бригинець.

Депутат переконаний, що щось змінити на узвозі на краще спроможна тільки Київрада, оскільки Урядова комісія з питань законності знесення будинків та проведення будівельних робіт на Андріївському узвозі у Києві не знайшла порушень законодавства у діях забудовників.

«Розраховувати на центральні органи влади киянам не доводиться. Хоча у мене й не було ілюзій, що комісія Миколи Азарова стане на захист Києва. Тож сподіватись можна лише на Київраду, яка під тиском громади, готуючись до близьких виборів, прийме хоча б якісь рішення стосовно захисту вулиці-пам’ятки. Чи проголосують за них депутати побачимо», - наголосив О.Бригинець.

Депутат повідомив, що до скасування рішень про землевідведення на Андріївському узвозі готуються кілька земельних ділянок: скандальна ділянка навпроти Музею Булгакова за адресою: Андріївський узвіз, 33/6, де планувалось зведення 8-11-поверхового готелю; ділянка на розі Боричевого току та Андріївського узвозу, 33/6; ділянка за адресою: Андріївський узвіз, 20 «а», Андріївський узвіз, 30-34 «в» та ще одна земельна ділянка (10 соток), яка не має адреси, але знаходиться в дворах напроти Андріївської церкви.

«Щоб зберегти Андріївський узвіз необхідно розпочати кампанію з повернення у муніципальну власність тих будинків, які були незаконно приватизовані та земельних ділянок, де ще не розпочато будівництво. Повернути в судовому порядку споруди-пам’ятки, за якими їхні власники доглядають не належним чином. Суворо заборонити власникам змінювати зовнішній вигляд споруд, які можуть зруйнувати ансамбль вулиці-пам’ятки. Це ті три кити, на яких має базуватися нова стратегія міста щодо збереження Андріївського узвозу», - переконаний О.Бригинець.

Він переконаний, що ніякі публічні заяви та виступи чиновників на мітингам і круглих столах не допоможуть Андріївському узвозу, якщо згадані напрями не будуть реалізовуватися київською владою, яку необхідно суттєво оновити на найближчих місцевих виборах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Історичну бруківку з Андріївського узвозу списали, нову покладуть за місяць

Влада Києва обіцяє до Євро-2012 завершити реконструкцію Андріївського узвозу