Постраждалі від будівельних афер "взяли в облогу" Кабмін

Під будівлею Кабінету міністрів проходить акція протесту інвесторів, які постраждали від афер житлового будівництва.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції скандують гасла «Поверніть наше житло!», «Нам потрібне житло» і «Поверніть наші квартири».

Серед учасників акції, зокрема, інвестори будівництва житлового комплексу «Дніпровські вежі» по просп. Ватутіна, 9 у м. Києві, які вимагають добудувати житловий комплекс протягом 10 років, також інвестори будівництва житлового комплексу по просп. Науки, 66-70 у м. Києві, будівництво якого вела компанія «Екосорб». Також інвестори будівництва житлового комплексу по вул. Петра Дехтяренка, 22 в Оболонському районі Києва, інвестори будівництва житлового будинку в місті Житомир, постраждалі від афери компанії «Олвіта», інвестори будівництва житлового комплексу на просп. Глушкова, 6 у Києві, інвестори будівництва житлового комплексу по вул. Здолбунівській, 13 у Києві, інвестори будівництва житлового комплексу «Гольфстрім» у Борисполі, житлового комплексу «Нектарний» в Обухові, а також житлових комплексів у Севастополі, Боярці, Києві, Львові та інших регіонах.

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