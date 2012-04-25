Скандальне будівництво на вулиці Олеся Гончара заборонено

25 квітня Вищий господарський суд України скасував постанову апеляційної інстанції та залишив у силі заборону Господарського суду м. Києва на проведення робіт щодо будівництва, експлуатації та обслуговування житлового комплексу на території земельної ділянки на вул. Олеся Гончара, 17-23.

Про УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Касаційну скаргу на постанову Київського апеляційного господарського суду Київська міська державна адміністрація та столична прокуратура подали 7 березня.

«Сьогоднішнє рішення суду є спільним успіхом влади та громади у припиненні скандальної забудови у центрі столиці. Ми робимо все можливе в рамках чинного законодавства, аби остаточно зупинити варварське будівництво на вулиці Олеся Гончара, яке несе пряму загрозу визначній пам’ятці – архітектурному ансамблю «Софія Київська», – підкреслив голова КМДА Олександр Попов.

Рішення касаційної інстанції набуває чинності з моменту оголошення.

«Відтепер подовження будь-яких будівельних робіт вважатиметься невиконанням судового рішення, за що законом передбачено кримінальну відповідальність. Сьогодні ж ми звертаємося до прокуратури з проханням взяти це питання під особистий контроль, і в разі намагання продовження будівельних робіт проситимемо притягнути винних до відповідальності», – попередив заступник голови КМДА Олександр Пузанов.

Нагадаємо, 23 квітня ц. р. рішення щодо скандальної забудови також прийняв Господарський суд м. Києва. Він визнав протиправним та скасував відведення земельних ділянок загальною площею 0,44 га на вул. Олеся Гончара, 17-23, а також документи, що посвідчували права на землю. Із позовом до Господарського суду звернулася прокуратура Києва в інтересах КМДА. Вона вимагала скасувати землевідведення, оскільки ділянки було виділено з численними порушеннями законодавства. Позов був задоволений повністю.